Летом для детей будет проведено около 200 киномероприятий
Они пройдут в рамках программы «Летний калейдоскоп», а также ежегодных фестивалей «Планета детства» и «Ура! У нас каникулы!».
По информации областного методического киновидеоцентра, мероприятия пройдут на самых разных площадках: в летних оздоровительных лагерях, в кинозале «На Рижской», в пришкольных лагерях с дневным пребыванием, а также в рамках открытых показов в районных центрах и селах области. Каждое из них посвящено актуальной теме, которая закрепляется разнообразными подвижными играми, интеллектуально-познавательными викторинами, караоке-конкурсами и танцами. В программы (30-40 минут) включены фрагменты лучших анимационных и художественных фильмов.
1 июня в селе Новые Выселки Калининского района стартует областной фестиваль анимационного фильма «Планета детства», посвященный Международному Дню защиты детей. В программе этого фестиваля дети Саратовской области увидят новые отечественные и зарубежные мультипликационные фильмы.
Ожидается, что участниками киномероприятий станут более 10 тысяч детей.
Фото http://vibirai.ru