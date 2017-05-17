65 рейдов по охране водных биоресурсов проведено сначала нерестового запрета
С начала нерестового запрета проведено 65 совместных рейдов по охране водных биоресурсов.
В рейдах совместно с инспекторами рыбохраны принимают участие сотрудники комитета охотничьего хозяйства области и представители ГУ МВД
В ходе уже проведенных рейдов выявлено 54 нарушения правил рыболовства, составлено 38 административных протоколов, из них восемь материалов направлено в суд.
По итогам проведенных рейдовых мероприятий отделом дознания ГУ МВД России по Саратовской области вынесено 22 постановления о возбуждении уголовных дел по ст. 256 УК РФ. По остальным материалам проводится проверка.