Детская школа искусств №1 Маркса отметила 80-летие
В настоящее время учреждение является ресурсным центром по работе с одаренными детьми Саратовского областного учебно-методического центра.
По информации министерства культуры области, школа встретила юбилей чередой побед и достижений. Так, в 2014 году педагог Игорь Денисов получил почетное звание «Лучший преподаватель» на всероссийском конкурсе. В 2015 году школа была занесена на областную Доску почета, в 2016-м вошла в число победителей общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств».
На данный момент в школе искусств обучаются 672 человека, работают 70 преподавателей.
В 2016-2017 учебном году лауреатами и дипломантами всероссийских и международных конкурсов стали 150 учащихся и 4 коллектива. За большие успехи в учебе и творческие достижения трое учащихся школы искусств поощрены в 2016 году именными губернаторскими стипендиями.
Фото http://massagekovrik.ru