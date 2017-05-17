17 Мая 2017 05:41 СРЕДА
Новости
22:30 | 16 мая
Открытие первого офиса продаж в Красноярске: МейТан реализует стратегию развития
19:00 | 16 мая
Летом для детей будет проведено около 200 киномероприятий
18:06 | 16 мая
Детская школа искусств №1 Маркса отметила 80-летие
17:11 | 16 мая
Горожан приглашают на экскурсию и концерт
16:59 | 16 мая
65 рейдов по охране водных биоресурсов проведено сначала нерестового запрета
16:08 | 16 мая
В Саратове будут тушить условный пожар в театре драмы
15:14 | 16 мая
В Энгельсе продолжается расследование несчастного случая на производстве
14:25 | 16 мая
Саратовцев приглашают в "Гринландию"
13:39 | 16 мая
Саратовские студотрядовцы получили знания по медиарилейшнз
12:49 | 16 мая
На участках улиц Мичурина и Вольская запрещено движение
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Горожан приглашают на экскурсию и концерт

Новости
Горожан приглашают на экскурсию и концерт


Организатором мероприятий выступает общественное движение «Любимый город».

19 мая всем желающим расскажут историю проспекта Кирова во время Великой Отечественной войны. Экскурсия начнется в 15.00 у памятника Н.Г.Чернышевскому. Маршрут прогулки будет проходить по центральному пешеходному проспекту до Крытого рынка.

Экскурсию проводят студенты СГУ им. Н.Г.Чернышевского.

21 мая в 18.00 общественные движения «Любимый город» и «Творческая молодежь» приглашает всех любителей хорошей музыки на концерт кабаре-оркестра «АБСЕНТ ЛАЙТ» «Танцплощадка довоенных лет».

Гостей мероприятия познакомят с неповторимой атмосферой довоенных танцплощадок 1920-30-х годов, хулиганским одесским фольклором и колоритом южного города на Черном море. Также зрители смогут погрузиться в музыкальное путешествие по разным уголкам мира, под которое «и плясать весело и слезу пустить не жаль».

Место встречи – пересечение ул. Волжская/ул. Соборная (трамвай Семен).

Фото http://городмой.рф