Горожан приглашают на экскурсию и концерт
Организатором мероприятий выступает общественное движение «Любимый город».
19 мая всем желающим расскажут историю проспекта Кирова во время Великой Отечественной войны. Экскурсия начнется в 15.00 у памятника Н.Г.Чернышевскому. Маршрут прогулки будет проходить по центральному пешеходному проспекту до Крытого рынка.
Экскурсию проводят студенты СГУ им. Н.Г.Чернышевского.
21 мая в 18.00 общественные движения «Любимый город» и «Творческая молодежь» приглашает всех любителей хорошей музыки на концерт кабаре-оркестра «АБСЕНТ ЛАЙТ» «Танцплощадка довоенных лет».
Гостей мероприятия познакомят с неповторимой атмосферой довоенных танцплощадок 1920-30-х годов, хулиганским одесским фольклором и колоритом южного города на Черном море. Также зрители смогут погрузиться в музыкальное путешествие по разным уголкам мира, под которое «и плясать весело и слезу пустить не жаль».
Место встречи – пересечение ул. Волжская/ул. Соборная (трамвай Семен).
Фото http://городмой.рф