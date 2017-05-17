В Саратове будут тушить условный пожар в театре драмы

просмотров: 104

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, спасатели и специалисты других оперативных служб будут отрабатывать свои действия при условном пожаре в здании театра.По легенде, пожар возникнет на сценев результате короткого замыкания в осветительном приборе. Будет проводиться эвакуация статистов. По третьему - повышенному номеру вызова -в учениях будут задействованы 18 единиц основной и специальной пожарной техники.На пожарно-тактические учения приглашена представитель ассоциации юных пожарных Земли Гессен (Германия) Мийя Михэль, а также саратовские дети в возрасте от 10 до 15 лет, изучающие немецкий язык в Учебном центре "Лингва-Саратов". В рамках фестиваля "Дни Германии в Саратове", которые проходят в нашем городе с 13 по 19 мая, госпожа Михэль будет рассказывать школьникам о деятельности добровольной пожарной охраны и дружинах юных пожарных Германии.Фото http://rso-7.ru