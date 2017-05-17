В Энгельсе продолжается расследование несчастного случая на производстве
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, совершенного лицом, на которое возложена обязанность по их соблюдению, повлекшего по неосторожности смерть человека.
ЧП произошло 12 апреля текущего года. По информации СУ СКР по Саратовской области, в дневное время 54-летний рабочий осуществлял погрузочные работы на территории строительной базы. При движении погрузчика 48-летним водителем был совершен наезд на указанного рабочего. С полученными повреждениями пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, в тот же день он скончался.
- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установлении всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз, - сообщили в управлении. - В рамках расследования уголовного дела следователи дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за контроль по соблюдению техники безопасности.
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