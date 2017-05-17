17 Мая 2017 05:42 СРЕДА
Новости
22:30 | 16 мая
Открытие первого офиса продаж в Красноярске: МейТан реализует стратегию развития
19:00 | 16 мая
Летом для детей будет проведено около 200 киномероприятий
18:06 | 16 мая
Детская школа искусств №1 Маркса отметила 80-летие
17:11 | 16 мая
Горожан приглашают на экскурсию и концерт
16:59 | 16 мая
65 рейдов по охране водных биоресурсов проведено сначала нерестового запрета
16:08 | 16 мая
В Саратове будут тушить условный пожар в театре драмы
15:14 | 16 мая
В Энгельсе продолжается расследование несчастного случая на производстве
14:25 | 16 мая
Саратовцев приглашают в "Гринландию"
13:39 | 16 мая
Саратовские студотрядовцы получили знания по медиарилейшнз
12:49 | 16 мая
На участках улиц Мичурина и Вольская запрещено движение
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Саратовцев приглашают в "Гринландию"

Новости


Саратовцев приглашают принять участие в XXV Всероссийском фестивале авторской песни «Гринландия».

Фестиваль состоится 21-23 июля на берегу реки Быстрица у села Башарово Кировской области. Заявки на участие можно подать до 14 июля.

В этом году участников ждёт работа трёх сцен – главной, малой и военно-патриотической. Барды пройдут прослушивание в творческих мастерских, по итогам которых лучшие из лучших пройдут во второй тур и выступят на малой сцене. Лауреаты и обладатель Гран-при фестиваля выйдут на главную сцену в ходе гала-концерта.

Кроме творческой присутствующих ждёт спортивная программа – соревнования по футболу, волейболу, гиревому спорту, перетягиванию каната и шахматам. Для самых юных участников фестиваля развернётся «Детский городок». Здесь будут организованы различные мастер-классы и подвижные игры.
Напомним, история фестиваля авторской песни началась в 1986 году. Позже он получил имя «Гринландия» в честь писателя-романтика Александра Грина и за все время проведения стал визитной карточки Кировской области. «Гринландия» год от года становится все более массовым и зрелищным. В нём принимают участие сотни авторов-исполнителей.

Саратовские барды могут принять участие в фестивале, направив заявку на адрес электронной почты grinlandia-kirov@mail.ru или по адресу: 610000, г. Киров, ул. Ленина, 80, для некоммерческого фонда «Вятка XXI век» (оргкомитет фестиваля «Гринландия»). Более подробная информация – на сайте XXV Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия».