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Саратовские студотрядовцы получили знания по медиарилейшнз

Новости


С 12 по 14 мая в Московской области прошла V Всероссийская школа руководителей пресс-служб региональных штабов РСО. Школа объединила бойцов студенческих отрядов из 30 регионов страны. Участниками мероприятия стали студенты высших учебных заведений, внештатные сотрудники СМИ, а также пресс-секретари региональных штабов студенческих отрядов.

Трехдневная программа была насыщенна лекциями, мастер-классами и практическими работами в области медиарилейшенз, пиара и визуализации. В результате работы - участники сформировали понимание единой информационной политики российских студенческих отрядов.

От саратовского регионального отделения на школе повышали квалификацию Илья Лопаткин, руководитель пресс-службы саратовского РО МООО "РСО" и Анастасия Коваленко, представитель пресс-службы регионального штаба.

Приглашенным гостем Всероссийской школы пресс-служб РСО стала Аксиния Нестерова, советник Департамента информационной политики Министерства образования и науки России. Она рассказала, как сделать именно тот сюжет, который нужно и что делать, если СМИ не приехали, почему нужно дозваниваться до редактора и писать «сильный» заголовок.

В рамках программы школы участники посетили лекции и мастер-классы Всероссийского молодежного образовательного медиафорума Федерального агентства по делам молодежи.

По итогам школы участники получили сертификаты, подтверждающие прохождение курсов.