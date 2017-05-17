На участках улиц Мичурина и Вольская запрещено движение
С целью обеспечения безопасности дорожного движения и в связи с работами по благоустройству города запрещено движение с 20.00 15 мая 2017 года до 00.00 17 мая 2017 года по ул. Мичурина от ул. Челюскинцев до ул. Радищева.
С 04.00 16 мая 2017 года до 20.00 16 мая 2017 года движение будет запрещено по ул. Вольская от ул. Советской до ул. Мичурина.
За исключением транспортных средств, обеспечивающих проведение работ, автомобилей оперативных и аварийно-технических служб, следующих на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий. Регулировка движения будет обеспечена сотрудниками ГИБДД.