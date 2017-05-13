В Саратове пройдет фестиваль молодежных театров «32 мая»

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Как сообщили театре, фестиваль проводится в Саратове с 2015 года. За это время он получил статус международного, собрал на одной сцене молодежные театральные коллективы из России, Украины, Беларуси, а также вошел в число победителей молодежного образовательного форума «Таврида».В этом году в течение четырех фестивальных дней - с 31 мая по 3 июня - свои лучшие постановки представят десять молодежных театров из Астаны, Орла, Краснодара, Екатеринбурга, Заречного, Энгельса и Саратова.Оценивать театральные работы будет жюри, в состав которого войдут не только известные деятели культуры и искусства Саратова, но и обычные зрители фестиваля, которых организаторы выберут случайным образом.Победители фестиваля, представившие на суд зрителей и жюри лучшую театральную работу, станут обладателями его главного символа – треуголки барона Мюнхгаузена. С именем этого легендарного персонажа связано и название фестиваля, ведь именно барон Мюнхгаузен открыл 32 мая – редкую и непредсказуемую дату, день фантазеров и неизвестных героев, не отмеченный ни в одном календаре мира.Церемония открытия, которая будет организована в формате нестандартного театрального действа, состоится 31 мая в 18:30. Показы спектаклей пройдут 1, 2 и 3 июня. Закрытие фестиваля и награждение победителей – 3 июня в 20:00. Также в программе предусмотрены мастер-классы и «театральный бой» для всех участников.Фото http://gtrk-saratov.ru