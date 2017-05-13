13 Мая 2017 11:06 СУББОТА
Новости
19:00 | 12 мая
В Саратове пройдет фестиваль молодежных театров «32 мая»
18:09 | 12 мая
Саратовцев приглашают на сельскохозяйственные ярмарки
17:04 | 12 мая
Стартует фестиваль «Дни Германии в Саратове»
16:11 | 12 мая
Саратовские лицеисты изготовят модель средневекового Укека
15:02 | 12 мая
Саратовцев приглашают признаться в любви к родному городу в соцсетях
13:51 | 12 мая
В Балашове будут судить участкового, покрывавшего браконьера
12:42 | 12 мая
120 жилых домов в Саратове на день останутся без воды
11:49 | 12 мая
При пожаре в Мокроусе погиб мужчина
10:58 | 12 мая
В центре Саратова ограничат движение из-за Городского забега
09:00 | 12 мая
Распространители наркотиков делали закладки на Кумысной поляне и Елшанском кладбище
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Саратовцев приглашают на сельскохозяйственные ярмарки

Новости
Саратовцев приглашают на сельскохозяйственные ярмарки


Завтра, 13 мая, в областном центре развернется торговля на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на ТК «На Топольчанской» в пос. Солнечный, а также в Заводском районе Саратова на торговой площадке на пересечении улиц Пензенская и Томская.

Горожанам будут предложены к реализации плодоовощная продукция, картофель, яйцо, крупы, хлебобулочные и макаронные изделий, молоко и молочные продукты, растительное масло, колбасные изделия, мука, мед и другие продукты питания.

По информации министерства сельского хозяйства области, в связи с высокой температурой воздуха продажа мяса, рыбы, молочных, колбасных изделий на сельскохозяйственных ярмарках будет проводиться только при использовании холодильных установок.

Фото http://chaiknet.ru