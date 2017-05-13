Саратовцев приглашают на сельскохозяйственные ярмарки
Завтра, 13 мая, в областном центре развернется торговля на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на ТК «На Топольчанской» в пос. Солнечный, а также в Заводском районе Саратова на торговой площадке на пересечении улиц Пензенская и Томская.
Горожанам будут предложены к реализации плодоовощная продукция, картофель, яйцо, крупы, хлебобулочные и макаронные изделий, молоко и молочные продукты, растительное масло, колбасные изделия, мука, мед и другие продукты питания.
По информации министерства сельского хозяйства области, в связи с высокой температурой воздуха продажа мяса, рыбы, молочных, колбасных изделий на сельскохозяйственных ярмарках будет проводиться только при использовании холодильных установок.
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