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Стартует фестиваль «Дни Германии в Саратове»

Новости / Культура
Стартует фестиваль «Дни Германии в Саратове»


Мероприятия в его рамках пройдут с 13 по 19 мая в областной научной библиотеке.

По информации министерства культуры области, программа фестиваля включает в себя встречи, конкурсы, мастер-классы и многое другое.

Откроются «немецкие дни» 13 мая в 15.00 в областной библиотеке V областным конкурсом немецкой детской песни «Звездочки». В нем примут участие учащиеся младшего и среднего возраста школ Саратова и области.

15 мая в 17.00 состоится встреча с переводчиком Михаилом Кутузовым «Опытные люди». На его счету бесчисленное количество письменных и устных переводов – от художественных до медицинских и технических. Переводчик работает с немецким языком более 15 лет.

16 мая в 15.00 фестиваль продолжится увлекательнейшим мероприятием – интеллектуальным караоке или «печа-куча» по теме «Мой взгляд на Германию».

17 мая с 12.00 до 17.00 в Немецком культурно-информационном центре пройдет мастер-класс «Саратов в кадре» с фотографом из Германии Маркусом Миршелем.

Фото http://kubantv.ru