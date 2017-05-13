Саратовские лицеисты изготовят модель средневекового Укека

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По информации администрации Волжского района, участники проекта работают над созданием большого экспоната - макета средневекового города Укека. При этом они используют материалы компьютерной 3D-модели, разработанной специалистами СГУ, а также оборудование ЦМИТ «ТИР». Каждая из трех команд получила задание по созданию одного из фрагментов макета.Ребята в процессе работы распределились по трем группам. Первая будет создавать макет восточного жилища - юрты. Участники второй группы самостоятельно придумывают и изготавливают сувениры с брендом «УКЕК». Третья группа занимается продвижением проекта в сети интернет.В ходе проекта восьмиклассники изучают историю Увека и Укека, посещают различные мастер-классы, работают под руководством специалистов на инновационном оборудовании. За короткий период юные исследователи не только коснулись малоизученной истории своего края, но и попробовали себя в роли археологов, историков, пиарщиков, создав инсталляцию своего представления о постройках средневекового поселения.Фото https://pp.vk.me