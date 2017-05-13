Саратовцев приглашают признаться в любви к родному городу в соцсетях

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Принять участие в акции могут все желающие. Для этого им нужно распечатать на листке #САРАТОВДЛЯЖИЗНИ, сфотографироваться с этим листком и выложить фото в «Instagram» с хештегами #городскиевыходные #средадляжизни #саратовдляжизни #ялюблюсаратов. Кроме того, пост необходимо дополнить пожеланиями городу и рассказом, почему ты любишь его и как хочешь изменить.Новый флешмоб уже поддержала известная саратовская модель и продюсер, вице-мисс планеты Наталья Шаронова. «Я прошу поддержать идею всех, кому дорог Саратов, кто хочет, чтобы он развивался, а жизнь в нем становилась все более комфортной!» - написала она в «Instagram».