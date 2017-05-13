В Балашове будут судить участкового, покрывавшего браконьера

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По информации СУ СКР по Саратовской области, 25 декабря прошлого года в одном из населенных пунктов Балашовского района обвиняемый получил от гражданина сообщение об обнаружении останков трупа самки лося с ранениями. Однако сотрудник полиции укрыл данный факт от учета и в дежурную часть отдела полиции о нем не сообщил. Впоследствии по факту незаконной охоты, совершенной с причинением крупного ущерба, было возбуждено уголовное дело.- Факт укрытия преступления от учета путем прямой нерегистрации выявлен прокуратурой города Балашова, которой на основании ст. 37 УПК РФ в органы следствия направлены соответствующие материалы с постановлением прокурора для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении сотрудника полиции, - сообщили в следственном управлении.В настоящее время уголовное дело, возбужденное в отношении участкового, направлено в суд для рассмотрения по существу.Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством РФ, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.Фото https://susanin.news