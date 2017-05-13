120 жилых домов в Саратове на день останутся без воды
16 мая будет проводиться подготовка водопроводных сетей и сооружений к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-18 гг.
По информации МУПП "Саратовводоканал", для проведения планово-предупредительного ремонта и замены запорного оборудования в этот день с 07.00 до 22.50 будет произведено плановое отключение водоводов d150 мм по ул. 1-я Прокатная, ул. 2-я Прокатная, ул. Ломоносова, d200 мм по ул. Загороднева.
На этот период без воды останутся 120 жилых домов в микрорайоне «Техстекло». В зону отключения также попадают 11 детских садов, 6 учебных заведений и 2 медучреждения.
Фото http://moygrad.kiev.ua