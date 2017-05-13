В центре Саратова ограничат движение из-за Городского забега

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По информации городского комитета дорожного хозяйства, в день забега с 8.00 до 14.00 будет введено временное ограничение остановки, стоянки и движения транспортных средств. Автомобилистам придется объезжать ул. Радищева на участке дороги от ул. Московской до ул. Сакко и Ванцетти, ул. Волжская (пешеходная зона), Соборную (на участке от проезда Котовского до Волжской, а также от Первомайской до Волжской), Некрасова (от проезда Котовского до Григорьева), Комсомольскую (от Мичурина до Григорьева), Октябрьскую (от Волжской до Набережной Космонавтов),Лермонтова (от Октябрьской до Московской), Набережную Космонавтов (от Князевского взвоза до Московской),ул. Нескучный переулок (от Лермонтова до Набережной Космонавтов), Обуховский переулок (от Лермонтова до Набережной Космонавтов), а также Московскую (от Большой Затонской до Лермонтова).Исключение составят транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.Регулировка движения будет обеспечена сотрудниками ГИБДД.Фото http://primrep.ru