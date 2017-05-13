Распространители наркотиков делали закладки на Кумысной поляне и Елшанском кладбище
Подозреваемые задержаны.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, один из задержанных производил закладки в районе лесопарка Кумысная поляна. В ходе досмотра у него было изъято 25 свертков с синтетическим наркотическим веществом.
Второй подозреваемый оказался более изобретательным. Он был задержан в момент осуществления закладки на территории Елшанского кладбища. По словам закладчика, в безлюдном месте работать намного проще и безопаснее. У мужчины было изъято 10 свертков с наркотическим веществом синтетического происхождения.
По фактам незаконного оборота наркотиков возбуждены уголовные дела.