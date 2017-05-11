Саратовец ограбил квартиру тещи в Балашове
В настоящее время злоумышленник помещен под домашний арест.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, в январе текущего года мужчина, открыв дверь имеющимися у него ключами, незаконно проник в квартиру своей тещи. Оттуда он похитил сотовый телефон и ноутбук. Сумма причиненного ущерба составила 17 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
- В ходе следствия было установлено, что похищенные гаджеты злоумышленник сдал в ломбард по своему паспорту, что позволило его вычислить, - сообщили в полиции. - В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска. В настоящее время ему было предъявлено обвинение. Постановлением Балашовского районного суда Саратовской области избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.
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