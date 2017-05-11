Часть Вольской временно закрыта для движения
Водителей просят заранее выбирать маршрут объезда.
По информации пресс-службы городской администрации, движение по улице Вольской от Чернышевского до Набережной космонавтов запрещено с 20.00 10 мая до 6.00 13 мая. Данная мера предпринята с целью обеспечения безопасности в рамках проведения комплекса мероприятий по благоустройству города.
Исключение составляют транспортные средства обеспечивающие проведение мероприятий, автомобилей оперативных и аварийно-технических служб, следующих на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.
Движение будут регулировать сотрудники ГИБДД.
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