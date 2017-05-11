Современное искусство: Ставка на регионы

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Алиса Прудникова. Фото: Петр Захаров

- Объединение двух институций произошло сравнительно недавно, мы находимся в процессе отладки взаимодействия и программирования объединенной организации. В марте этого года мы объявили, что главным приоритетом развития ГЦСИ стало внимание к филиальной сети и ситуации в регионах.- Наши программы традиционно утверждаются на художественном, а теперь методическом совете, творческая команда каждого филиала предлагает проекты на год, и мы имеем возможность их обсудить и протестировать на всем коллективе. Кроме того, ближайший год – это время стратегирования и принятия решений о приоритетах на грядущую пятилетку. А ту самую марку качества программ ГЦСИ, выработанную годами, мы планируем закрепить в серии публикаций, что будет полезно командам новых филиалов.- Это правда, регионы оказались востребованы как никогда, и мне очень приятно осознавать что именно ГЦСИ – это организация которая уже больше 20 лет планомерно развивает ситуации на местах. Можно сказать что этот интерес во многом и был создан благодаря на шей работе – филиалы ГЦСИ появлялись в регионах с середины 90-х годов, работая над развитием культурных ситуаций, поддерживая художников и кураторов, привлекая международные проекты и партнеров, обеспечивая постоянный образовательный процесс и развивая интерес к современному искусству и глобальному культурному процессу. Так, в Екатеринбурге появилась Уральская индустриальная биеннале, уникальное пространство Арсенала в Нижнем Новгороде – полноценный музей современного искусства в здании Кремля, Калининград стал на весь мир известен фестивалем Sound around и мощными исследованиями Дмитрия Булатова о направлении art&science – передовом крае развития искусства будущего. Таких примеров множество, и то что триеннале в Гараже пользуется таким успехом – закономерно. Мы максимально помогали коллегам в городах присутствия ГЦСИ, и думаю будем сотрудничать и в дальнейшем.- Мне кажется что фраза о том что искусство создает смыслы обессмыслилась. Как будто бы нам нечего больше сказать. Искусство скорее выводит некие важные для человека разговоры с самим собой в тот дискурс, в рамках которого можно общаться и обсуждать эти проблемы и их решения с умнейшими людьми своего времени. Просто художники обладают особенно высокой «проводимостью» что ли. И одна из задач ГЦСИ в том числе - вывести этот разговор в правильную институциональную плоскость. Ведь сейчас как никогда важен внятный диалог на языке своего времени и с музеями, и с университетами, и с подрастающим поколением. Одновременно важно решать вопрос – а на каком, собственно, языке будут говорить и понимать друг друга люди. И о чем им особенно важно договориться именно сейчас. При этом главным остается смысл конкретной художественной работы и ее качество, и задача институции стать экспертом и проводником для зрителя в желании стать часть активного современного процесса.- В меняющемся мире музей меняется, есть одноименная программа у Фонда В.Потанина, и у музеев в этом смысле, как раз все в порядке. Музей обладает прерогативой не только меняться вместе с миром, но и упреждать эти изменения, и как настоящий патриот мирового биеннального движения, я считаю что формат биеннале на сегодняшний день позволяет как раз оставаться наиболее экспериментальным и созвучным изменениям извне. Когда мы говорим современное искусство мы говорим о времени, о том что именно музеи потом будут хранить эти работы как соответствующие времени, и как примеры того как художник выражал свое время, и делал это гораздо раньше чем общество. Музею сегодня нужно свою со-временность максимально подчеркивать.- Я благодарна институту Стрелка, потому что они привлекли к мероприятию аудиторию, которая априори настроена на активную работу с пространством вокруг себя. Здесь я познакомилась с невероятным экспертом и создателем городских историй – Игорем Сорокиным, который показал город и за два часа сумел совершенно в него влюбить, с командой ИМХО галереи в доме работников искусств, с коллегами из Радищевского музея, я побывала в саратовском Доме Павла Кузнецова – это удивительно живое место. Я думаю, у ГЦСИ много перспектив по работе с различными сообществами и творческими профессионалами в городе.