11 Мая 2017 14:10 ЧЕТВЕРГ
Новости
10:56 | 11 мая
Саратовец ограбил квартиру тещи в Балашове
10:00 | 11 мая
Часть Вольской временно закрыта для движения
22:25 | 10 мая
Современное искусство: Ставка на регионы
22:04 | 10 мая
О некоторых аспектах selfie-философии с подачи Чарльза Саачи
19:00 | 10 мая
В Ивантеевском районе открыты бюсты Героям Советского Союза
18:09 | 10 мая
В праздничные дни сотрудники ГИБДД выявили около 450 нарушений ПДД
17:20 | 10 мая
Бывшая сотрудница Госархива стала фигуранткой уголовного дела
16:11 | 10 мая
На Волжской прошел второй сезонный фестиваль «Пешком»
15:03 | 10 мая
Саратовская область примет участие во всероссийской акции «СтопВИЧ/СПИД»
13:56 | 10 мая
Саратовцам покажут фильм "Строится мост"
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Современное искусство: Ставка на регионы

Новости / Культура
В рамках «Недели «Стрелки» в Саратове побывала директор по региональному развитию РОСИЗО-ГЦСИ Алиса Прудникова. Она официально объявила об открытии в ближайшее время саратовского филиала ГЦСИ и представила недавно назначенного директора филиала Дмитрия Андреева.
После лекции «Капитализация себя: Роль культурных институций в городах России» Алиса Прудникова побеседовала с обозревателем «Известий российских регионов»

Современное искусство: Ставка на регионы

Алиса Прудникова. Фото: Петр Захаров


- Алиса, в чем, по-вашему, сущностный смысл слияния РОСИЗО и ГЦСИ? Это что-то изменит в политике организации?

- Объединение двух институций произошло сравнительно недавно, мы находимся в процессе отладки взаимодействия и программирования объединенной организации. В марте этого года мы объявили, что главным приоритетом развития ГЦСИ стало внимание к филиальной сети и ситуации в регионах.

Современное искусство: Ставка на регионы


- Но ведь арт-сцена каждого города, наверняка имеет свое лицо? Где в формате ГЦСИ грань между самобытностью и местечковостью? Другими словами, кто и на каком уровне решает, что может, а чего точно не может случиться под маркой и в стенах ГЦСИ?

- Наши программы традиционно утверждаются на художественном, а теперь методическом совете, творческая команда каждого филиала предлагает проекты на год, и мы имеем возможность их обсудить и протестировать на всем коллективе. Кроме того, ближайший год – это время стратегирования и принятия решений о приоритетах на грядущую пятилетку. А ту самую марку качества программ ГЦСИ, выработанную годами, мы планируем закрепить в серии публикаций, что будет полезно командам новых филиалов.

Современное искусство: Ставка на регионы


- Сейчас внимание к регионам – своеобразный тренд. Всякий ли локальный арт-процесс интересен в этом смысле? Всякий ли достоин междугороднего и шире – международного внимания? Видели ли вы «Триеннале современного искусства» прошедшую не так давно в Москве? Каковы ваши впечатления?

- Это правда, регионы оказались востребованы как никогда, и мне очень приятно осознавать что именно ГЦСИ – это организация которая уже больше 20 лет планомерно развивает ситуации на местах. Можно сказать что этот интерес во многом и был создан благодаря на шей работе – филиалы ГЦСИ появлялись в регионах с середины 90-х годов, работая над развитием культурных ситуаций, поддерживая художников и кураторов, привлекая международные проекты и партнеров, обеспечивая постоянный образовательный процесс и развивая интерес к современному искусству и глобальному культурному процессу. Так, в Екатеринбурге появилась Уральская индустриальная биеннале, уникальное пространство Арсенала в Нижнем Новгороде – полноценный музей современного искусства в здании Кремля, Калининград стал на весь мир известен фестивалем Sound around и мощными исследованиями Дмитрия Булатова о направлении art&science – передовом крае развития искусства будущего. Таких примеров множество, и то что триеннале в Гараже пользуется таким успехом – закономерно. Мы максимально помогали коллегам в городах присутствия ГЦСИ, и думаю будем сотрудничать и в дальнейшем.

Современное искусство: Ставка на регионы


- Российское современное искусство продуцирует смыслы?

- Мне кажется что фраза о том что искусство создает смыслы обессмыслилась. Как будто бы нам нечего больше сказать. Искусство скорее выводит некие важные для человека разговоры с самим собой в тот дискурс, в рамках которого можно общаться и обсуждать эти проблемы и их решения с умнейшими людьми своего времени. Просто художники обладают особенно высокой «проводимостью» что ли. И одна из задач ГЦСИ в том числе - вывести этот разговор в правильную институциональную плоскость. Ведь сейчас как никогда важен внятный диалог на языке своего времени и с музеями, и с университетами, и с подрастающим поколением. Одновременно важно решать вопрос – а на каком, собственно, языке будут говорить и понимать друг друга люди. И о чем им особенно важно договориться именно сейчас. При этом главным остается смысл конкретной художественной работы и ее качество, и задача институции стать экспертом и проводником для зрителя в желании стать часть активного современного процесса.

Современное искусство: Ставка на регионы


- В меняющемся мире музей теряет свои позиции? Нужны ли какие-то сверх усилия, чтобы упрочить их?

- В меняющемся мире музей меняется, есть одноименная программа у Фонда В.Потанина, и у музеев в этом смысле, как раз все в порядке. Музей обладает прерогативой не только меняться вместе с миром, но и упреждать эти изменения, и как настоящий патриот мирового биеннального движения, я считаю что формат биеннале на сегодняшний день позволяет как раз оставаться наиболее экспериментальным и созвучным изменениям извне. Когда мы говорим современное искусство мы говорим о времени, о том что именно музеи потом будут хранить эти работы как соответствующие времени, и как примеры того как художник выражал свое время, и делал это гораздо раньше чем общество. Музею сегодня нужно свою со-временность максимально подчеркивать.

Современное искусство: Ставка на регионы


- Какое впечатление произвел на вас Саратов? Люди, воздух, жизнь?

- Я благодарна институту Стрелка, потому что они привлекли к мероприятию аудиторию, которая априори настроена на активную работу с пространством вокруг себя. Здесь я познакомилась с невероятным экспертом и создателем городских историй – Игорем Сорокиным, который показал город и за два часа сумел совершенно в него влюбить, с командой ИМХО галереи в доме работников искусств, с коллегами из Радищевского музея, я побывала в саратовском Доме Павла Кузнецова – это удивительно живое место. Я думаю, у ГЦСИ много перспектив по работе с различными сообществами и творческими профессионалами в городе.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код