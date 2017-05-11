О некоторых аспектах selfie-философии с подачи Чарльза Саачи

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Беседу вела Вероника Чернышева.

- Я увидел информацию о конкурсе этой галереи просто на фейсбуке. Отправил свою работу-она прошла. Это было не в чистом виде «селфи», конечно. Фото является частью триптиха «Хищники»- работа с декорациями из моего клубного прошлого, когда я оформлял вечеринки и придумывал костюмы. Сделана эта работа была уже несколько лет назад на фоне оставшихся от оформления какой-то вечеринки немецких фотообоев-постеров, изображающих анфас тигра, пантеру и волка. В композиции участвуют хищник, человек, одержимый духом животного и приманка. Это была такая фотографическая шутка. Но в ней отчасти раскрывается тема человека, как недо-и одновременно суперхищника.Я по первой своей профессии – биолог. Так вот, как биолог могу сказать – человек, в отличии от хищников, относится к слабовооружённым видам- ни когтей, ни клыков-и в силу этого у них эволюционно слабо развиты механизмы, тормозящие внутривидовую агрессию. Тигры, например, дерутся между собой чрезвычайно редко. Иначе они уничтожили бы себя как вид. Если у них возникает какой-то конфликт – они встречаются и устраивают своеобразную демонстрацию силы, показывают друг другу когти и свирепый настрой, но потом расходятся, так и не вступая в схватку. Тем более хищник никогда не убивает за идею, он убивает, чтобы питаться и выживать. Человек же в процессе социальной эволюции стал самым вооружённым существом на планете,а естественные тормозящие агрессию механизмы он вынужден заменять конвенциональными- религиозными, юридическими и т.д.Они, конечно, приводят к некоторому смягчению нравов, но далеко не сразу и не везде.- Это многочастная выставка. Есть классика- Ван Гог, Рембрандт, Веласкес, Фрида Кало, которые в этом контексте представлены как основоположники или мастера жанра. Но эти работы представлены не «живьем». На стенах гигантские лайтбоксы в виде мобильников – и на их экранах эти шедевры.Отдельный зал – скульптуры, инсталляции и фотографии известных современных авторов, посвященные самораскрытию, самовыражению. Эти работы – в подлинниках.Третий зал - с напечатанными экстремальными селфи– голова человека почти в пасти акулы, а он при этом продолжает себя снимать, фото нашего руфера на шпиле МГУ, человека, снимающего селфи в Памплоне на бегу прямо перед мордой быка.И последний зал с конкурсными работами – в том числе и моей – на лайтбоксах.- Ничего. (Смеется). Ну, конечно, приятно- самооценку повысили. Записал в резюме. Предпоследняя выставка в Зверевском центре, потом Академия Художеств. И потом – галерея Саатчи. Все основное сделано. Не известно – куда дальше расти, к чему стремиться. Шучу, конечно.- Ну хотелось бы, конечно, персоналку в «Саачи».- Начнем с того, что общаться с ним лично мне пока не довелось. Я просто прошел конкурс, объявленный галереей. Насколько я понимаю, он больше коллекционер, чем галерист. Он вкладывает в это много сторонних капиталов. В этом смысле - он вроде нашего Романа Абрамовича. Хотя такое сравнение, конечно, натяжка. Авантюрист или мистификатор? Я бы не сказал. Иногда публичные выступления его бывают довольно эксцентричными. Как, например, те публичные его заявления, в которых он сравнительно недавно критиковал весь арт-рынок, называя всех без исключения его участников жуликами и спекулянтами, голыми королями. При том, что сам же он приложил немало усилий к раскрутке многих постконцептуальных художников. Это был такой сеанс саморазоблачения, который достаточно сильно покоробил всех, кого он в этой эскападе упомянул. Больше я за ним таких выходок не припоминаю.Мне понравилось то, что у него выставляется- яркие, визуально аттрактивные работы.Такого постконцептуального жульничества – где была бы представлена огромная простыня текста и минималистское изображение или куча мусора – я у него не видел. Там в любом случае есть на что посмотреть. Он визуальщик, картинщик. С достаточно широким разбросом интересов, но в какой мере экспозиция, представленная в галерее отвечает его личным вкусам – этого я сказать, конечно, не могу.- Прекрасный вопрос. Безусловно, художник обязан заниматься пиаром. Это нам с тобой кажется, что все как-то сильно в этом смысле изменилось. И в XVII, и в XIX,и в XX веке все было точно также, если почитать биографии великих мастеров. Гала занималась пиаром Дали, причем очень талантливо и грамотно.Но когда ты что-то делаешь – это состояние глубоко одиночное и интравертное . И в какие-то моменты в него необходимо погружаться- максимально дистанцироваться от социальной реальности, сокращать общение.Обшение-общность-общее место: опасная диалектика. А в какой-то момент наоборот стоит перестать что-то делать, и начинать это продвигать. Мне, честно говоря, трудно даются эти переходы от состояния рабочего к социально активному. К тому же, когда работа сделана, удалась, я это чувствую и могу спокойно приступить к следующей. Моя бы воля – я бы только этим и занимался. А у посткоцептуалистов, например ,многие работы вообще не существуют вне презентационного поля. И написать на холсте «это картина» энергетически гораздо менее затратно, чем эту картину написать- поэтому остаётся много времени и энергии на продвижение своего творчества. Известный эволюционист Александр Марков,ныне завкафедрой дарвинизма в МГУ,в своей работе « Эволюция человека» вообще полагает, что одна из начальных функций языка- это повышение собственного статуса: сказать всегда проще и выгоднее, чем сделать.- Это был скачок моей разочарованной в позитивистском знании души к театральным экзерсисам. В то время мне нравился пластический, танцевальный театр. В это в Театре Анатолия Васильева существовал курс экспрессивной пластики Геннадия Михайловича Абрамова. У него я учился и работал несколько лет. Там была интересная система физической подготовки, концентрации энергии и эмоций, которой я, кстати сказать, до сих пор иногда пользуюсь, в том числе и в фотографии. Работая с предметом, ты поневоле отождествляешь себя с ним, начинаешь понимать, как выстроить композицию, чтобы она была энергетически мощной. Фотографии получаются более динамичными и по-хорошему театральными.- Я приезжал в Саратове дважды. Были еще клубные выступления в начале 2000-х.- Генератор идеи - Александр Александрович Трубицын, он занимался одновременно и изданием газеты, и модельным агентством. Он устроил в Саратове под новый год действо по мотивам авангардной пьесы Треплева из Чеховской «Чайки». По её тексту был организован, скажем так, модно-театральный показ. К нему были привлечены 5 московских модельеров. Это было, надо сказать, мощно, на большой театральной сцене, с лазерным шоу и с задником звёздного неба. Завершала показ моя коллекция светящихся костюмов «Двести вольт спустя, или некоторые аспекты индивидуальной светимости»-получилась такая свето-кинетическая инсталляция. Это был мощнейший показ в моей жизни. В Москве у меня таких возможностей не было. Мне это очень запомнилось. Было весело, энергитично и смыслово. Да, а потом я остался еще на новогодние елки и радовал своим светокинетическим творчеством малышей. Но это уже был экспромт. Да, ну а в прошлом,2016 году в Саратов приезжала передвижная выставка «Красные ворота/Против течения» с моим участием- вернулся уже виртуально.- Сложный вопрос. Лев Гумилев этому целую теорию пассионарности посвятил, а ты хочешь решить вопрос в формате интервью? Одно приходит на место другого. Рим в своё время «ассимилировал» Грецию- и до сих пор дает многое миру в архитектуре,в моде, в дизайне- вспомнить хотя бы версачевские меандры.Кстати, недавно мы имели потрясающий эксперимент,позволяющий чётко ответить «МОЖНО» на твой вопрос- Пермь.Организовали, привезли, наполнили, мобилизовали-город ожил и помолодел. Ситуация там сейчас схлопывается обратно уже из-за социально-политических процессов.А уж происходит ли это в рамках определённых исторических циклов или отдельных волюнтаристских веяний-сказать пока трудно.Дистанция слишком мала.- Все очень индивидуально. Фотография – это как писательство. Писать и фотографировать умеет каждый. А то, ЧТО я снимаю определяется уже фактами моей биографии ,личным и художественным опытом и передать это я не смогу при всем желании. Тут нет формальных критериев техники или мастерства, как в живописи или скульптуре, хотя, конечно, я могу посоветовать какую-то световую схему, например.Но этому учат во многих местах за сравнительно небольшое время.- (перебивает) Но я все равно хочу камеру за семь тысяч долларов!!! Интересная тема. Я вообще снимаю на широкую пленку и в основном на карданную камеру, чьё принципиальное устройство не изменилось с XIX века. А цифровую мыльницу использую только чтобы предварительно оценить композицию, например. И поверь, по цветопередаче, оптическому и светотеневому рисунку гаджеты до сих пор в большом долгу.