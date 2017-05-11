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В Ивантеевском районе открыты бюсты Героям Советского Союза

Новости
В Ивантеевском районе открыты бюсты Героям Советского Союза


Торжественная церемония прошла в селе Бартеневка.

В ходе празднования 72-й годовщины Великой Победы жители села увековечили память двух героических земляков -
Ивана Федоровича Дремова и Петра Егоровича Толстова. состоялась в селе Бартеневка Ивантеевского района

Ивану Дремову звание Героя Советского Союза было вручено в апреле 1944 года за умелое руководство частями корпуса при форсировании Днестра, захвате и удержании плацдарма на юго-западном берегу реки и проявленные при этом доблесть и мужество. Отдав почти 39 лет вооруженной защите государства, Дремов, уйдя в запас, принимал активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи, поддерживал тесную связь с сослуживцами, встречался с ветеранами частей и соединений. Свои воспоминания о Великой Отечественной войне ветеран изложил в книге «Наступала грозная броня», которая вышла в Киеве в 1981 году. В честь героя названа одна из улиц Бартеневки.

Петр Толстов был командиром орудия 4-й стрелковой дивизии. Звание Героя Советского Союза было присвоено ему в 1940 году за отвагу и мужество, проявленные в боях на Карельском перешейке. Воинский талант Петра Егоровича проявился при прорыве советскими войсками так называемой линии Маннергейма. 22 февраля 1940 года в районе Сульминкайте наша пехота была остановлена пулеметным огнем противника. Уничтожить огневые точки врага было поручено расчету, которым командовал Толстов. После войны Петр Егорович по состоянию здоровья был вынужден уехать в предгорные районы Казахстана, где прожил до 1986 года. В настоящее время его имя носит школа в родном селе.

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя комитета общественных связей и национальной политики области Дмитрий Конусов, глава Ивантеевского муниципального района Василий Басов, внучка Дремова Елена Шелыгина, родственники Толстова, ученики сельской школы с.Бартеневка, местные жители. Об этом сообщает комитет общественных связей и национальной политики области.

Фото http://img2.stavropolye.tv