В праздничные дни сотрудники ГИБДД выявили около 450 нарушений ПДД

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По информации Госавтоинспекции города, 8 и 9 мая на дорогах областного центра дежурили практически 100 процентов сотрудников ГИБДД и 20 дружинников «Дорожный патруль». Инспекторы обеспечивали безопасность дорожного движения в ходе праздничных мероприятий, шествий и парадов, продолжая вместе с тем осуществлять надзор за дорожным движением в целом и общественным порядком, организуя рейды по выявлению нетрезвых водителей.Всего за два дня было выявлено 449 нарушений Правил дорожного движения, из них 366 нарушений допущено водителями транспортных средств и 91 пешеходами. Задержаны и отстранены от управления транспортными средствами 13 водителей в состоянии опьянения, из которых 2 человека от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказались.Кроме того, с начала мая к административной ответственности привлечено 468 любителей чрезмерно тонированных стекол.Фото https://myrabotashop.ru/img/article/6444/56_main.jpg