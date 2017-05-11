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В праздничные дни сотрудники ГИБДД выявили около 450 нарушений ПДД

Новости
В праздничные дни сотрудники ГИБДД выявили около 450 нарушений ПДД


Дорожные полицейские несли службу в усиленном варианте.

По информации Госавтоинспекции города, 8 и 9 мая на дорогах областного центра дежурили практически 100 процентов сотрудников ГИБДД и 20 дружинников «Дорожный патруль». Инспекторы обеспечивали безопасность дорожного движения в ходе праздничных мероприятий, шествий и парадов, продолжая вместе с тем осуществлять надзор за дорожным движением в целом и общественным порядком, организуя рейды по выявлению нетрезвых водителей.

Всего за два дня было выявлено 449 нарушений Правил дорожного движения, из них 366 нарушений допущено водителями транспортных средств и 91 пешеходами. Задержаны и отстранены от управления транспортными средствами 13 водителей в состоянии опьянения, из которых 2 человека от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказались.

Кроме того, с начала мая к административной ответственности привлечено 468 любителей чрезмерно тонированных стекол.

Фото https://myrabotashop.ru/img/article/6444/56_main.jpg