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Бывшая сотрудница Госархива стала фигуранткой уголовного дела

Новости / ЧП
Бывшая сотрудница Госархива стала фигуранткой уголовного дела


64-летнюю женщину подозревают в халатности, в следствие которой были похищены метрические книги.

По информации СУ СКР по Саратовской области, в июне прошлого года подозреваемая не проконтролировала ограничение доступа в архивохранилище посторонних лиц. Начальник отдела технического и хозяйственного обеспечения архива воспользовался тем, что входная дверь в архивохранилище оставалась открытой, и неоднократно незаконно проникал в указанное хранилище. Оттуда он совершил хищение метрических книг на общую сумму свыше 1,2 миллиарда рублей. Таким образом, халатные действия подозреваемой повлекли причинение особо крупного ущерба и существенно нарушили охраняемые законом интересы государства.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном управлении.

Фото http://smi44.ru