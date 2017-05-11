Бывшая сотрудница Госархива стала фигуранткой уголовного дела
64-летнюю женщину подозревают в халатности, в следствие которой были похищены метрические книги.
По информации СУ СКР по Саратовской области, в июне прошлого года подозреваемая не проконтролировала ограничение доступа в архивохранилище посторонних лиц. Начальник отдела технического и хозяйственного обеспечения архива воспользовался тем, что входная дверь в архивохранилище оставалась открытой, и неоднократно незаконно проникал в указанное хранилище. Оттуда он совершил хищение метрических книг на общую сумму свыше 1,2 миллиарда рублей. Таким образом, халатные действия подозреваемой повлекли причинение особо крупного ущерба и существенно нарушили охраняемые законом интересы государства.
- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном управлении.
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