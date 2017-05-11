На Волжской прошел второй сезонный фестиваль «Пешком»

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Мероприятие открыла уникальная выставка «Стильный Саратов». Проект призван обратить внимание на красоту архитектуры и образов горожан, рассказать о том, как тот или иной стиль перекликается с имиджем современного жителя Саратова. Всего на выставке были представлены одиннадцать работ фотографа Леонида Мочульского.Под сопровождение живой музыки, которую исполнял коллектив «Акустик Бэнд», для гостей фестиваля «Пешком» работали пять тематических площадок. В зоне фуд-корта располагались гастрономические лавки, где саратовцы могли попробовать местную выпечку, продегустировать различные сорта чая и сладости. На площадке развлечений для детей прошли викторины и конкурсы. Каждый желающий смог попробовать свои силы в игре лазертаг. Десятки саратовцев приняли участие в танцевальном флэшмобе.На площадке семейного отдыха прошел познавательный квест. Его участникам было необходимо угадать местоположение определенных исторических объектов. В игре приняло участие семь команд. Протяженность маршрута квеста составила более 3 километров. Первой со всеми заданиями справилась команда Павла Донецкого, учителя МОУ СОШ №67 им. О.И. Янковского.На площадке хенд-мейда можно было купить оригинальные презенты – авторские изделия, например, мыло ручной работы или ободки из фоамирана, а также поучаствовать в мастер-классах Для любителей активного отдыха были организованы мини-соревнования с призами от партнеров фестиваля, прошли показательные выступления по уличной гимнастике (WorkOut).Следующий фестиваль "Пешком" пройдет осенью.