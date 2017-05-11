На Волжской прошел второй сезонный фестиваль «Пешком»
Впервые подобное мероприятие, организатором которого выступил Городской молодежный центр, состоялось прошлой осенью.
Мероприятие открыла уникальная выставка «Стильный Саратов». Проект призван обратить внимание на красоту архитектуры и образов горожан, рассказать о том, как тот или иной стиль перекликается с имиджем современного жителя Саратова. Всего на выставке были представлены одиннадцать работ фотографа Леонида Мочульского.
Под сопровождение живой музыки, которую исполнял коллектив «Акустик Бэнд», для гостей фестиваля «Пешком» работали пять тематических площадок. В зоне фуд-корта располагались гастрономические лавки, где саратовцы могли попробовать местную выпечку, продегустировать различные сорта чая и сладости. На площадке развлечений для детей прошли викторины и конкурсы. Каждый желающий смог попробовать свои силы в игре лазертаг. Десятки саратовцев приняли участие в танцевальном флэшмобе.
На площадке семейного отдыха прошел познавательный квест. Его участникам было необходимо угадать местоположение определенных исторических объектов. В игре приняло участие семь команд. Протяженность маршрута квеста составила более 3 километров. Первой со всеми заданиями справилась команда Павла Донецкого, учителя МОУ СОШ №67 им. О.И. Янковского.
На площадке хенд-мейда можно было купить оригинальные презенты – авторские изделия, например, мыло ручной работы или ободки из фоамирана, а также поучаствовать в мастер-классах Для любителей активного отдыха были организованы мини-соревнования с призами от партнеров фестиваля, прошли показательные выступления по уличной гимнастике (WorkOut).
Следующий фестиваль "Пешком" пройдет осенью.