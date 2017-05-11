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Саратовская область примет участие во всероссийской акции «СтопВИЧ/СПИД»

Новости / Здоровье
Саратовская область примет участие во всероссийской акции «СтопВИЧ/СПИД»


Мероприятия в ее рамках пройдут с 15 по 21 мая.

По информации регионального минздрава, в регионе акция пройдет в общеобразовательных учреждениях, профессиональных общеобразовательных организациях, а также организациях высшего образования. В ходе мероприятия планируется обсуждение вопросов противодействия распространению ВИЧ-инфекции. В рамках всероссийской профилактической образовательно-интерактивной программы «Все, что ты должен знать о ВИЧ» состоятся тематические дискуссионные площадки, а также тестирование на информированность обучающихся о ВИЧ/СПИДе «Контрольная для жизни».

Каждый желающий сможет получить консультацию специалистов по вопросам ВИЧ-инфекции, объективную оценку своих рисков заражения, получить информационные материалы, посвященные профилактике ВИЧ и СПИД, а также бесплатно пройти обследование на ВИЧ. Своевременно выявленное заболевание позволит обеспечить необходимое диспансерное наблюдение и вовремя начать лечение.

Фото http://omsk.rfn.ru