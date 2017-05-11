Саратовцам покажут фильм "Строится мост"

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По информации министерства культур области, 13 мая в 20.30 в центре «Пионер» областной киновидеоцентр покажет уникальный фильм режиссера Олега Ефремова «Строится мост» (1965 г.). В основе сюжета - сооружение в Саратове автодорожного моста через Волгу. В съемках фильма принимали участие актёры Московского театра «Современник», который в то время гастролировал в нашем городе. В их числе Олег Даль, Олег Ефремов, Владимир Заманский, Михаил Козаков, Людмила Гурченко, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков, Лилия Толмачева, Галина Волчек, Игорь Кваша.- Несмотря на «производственное» название и антураж, фильм резко отличается от других советских фильмов на производственную тематик. Это, прежде всего, документальное свидетельство, ярко, талантливо и достоверно отражающее быт и устремления советской молодежи эпохи «оттепели». Это ставит фильм в один ряд с такими лентами, как «Застава Ильича» и «Я шагаю по Москве», - прокомментировали в минкульте.Фото http://newslab.ru