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На телеканале «Пятница» выходит запущенный компанией «Амулекс» проект «Советы Путешественникам»

Новости
На телеканале «Пятница» выходит запущенный компанией «Амулекс» проект «Советы Путешественникам»


На рейтинговом телеканале «Пятница» с шестого марта «Национальной юридической службой Амулекс» запущена федеральная кампания «Советы путешественникам», которая нацелена на повышение правовой грамотности российского населения.

На сайте телеканала «Пятница» по понедельникам и воскресеньям выходит в эфир юридическая онлайн-линия. В ее рамках опытные адвокаты консультируют зрителей по правовым вопросам из области семейного, потребительского, трудового, жилищного, социального, медицинского, налогового права, ситуациям в путешествиях и на дороге. Ведущие во время эфиров рассказывают зрительской аудитории о том, как можно решать правовые вопросы с помощью дистанционного юридического консультирования.

Стоит напомнить, что «Национальная юридическая служба Амулекс» является ведущим сервисом в Российской Федерации по оказанию дистанционного юридического сопровождения для физических лиц, бизнеса и социальных предпринимателей. Для компании вопрос повышения правовой грамотности граждан нашей страны имеет высокое стратегическое значение.