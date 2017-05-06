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На Театральной площади пройдет репетиция праздничного парада

Новости
На Театральной площади пройдет репетиция праздничного парада


Торжественное прохождение войск Саратовского гарнизона и праздничная концертная программа пройдут в областном центре 8 мая.

По информации министерства культуры области, сегодня в 4 часа на центральной площади города пройдет репетиция парада, а в 6 часов - концерта. Сообщается, что в нем будут задействованы творческие коллективы Театрального института Саратовской государственной консерватории, Дворца культуры «Россия», областного колледжа искусств, а также ансамбли танца «Варенька» и «Потешки», солисты Саратовского областного театра оперетты.

В репетиции примут участие участники хора «Душа ветерана» Дворца культуры «Россия». Вместе с солистами Саратовского академического театра оперы и балета, лауреатами международных и всероссийских конкурсов они исполнят финальную песню «День победы».

Фото https://dixinews.ru