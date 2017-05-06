Ксения Гусакова: крепкая и духовная семья – надежная защита подростка от наркомании

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В чем же причина? В первую очередь, в наличии благоприятного социального и психологического фона для распространения наркомании. Так, во многих семьях отсутствуют согласие между супругами, детьми и родителями. Старшие члены семьи могут дискриминировать младших, последние, в свою очередь, ищут средства успокоения за пределами семейной среды – на улице, в плохих компаниях. Там же они пробуют наркотики, привыкают к их употреблению и за год, а то и меньше, превращаются в наркоманов. Между тем, семья – это тот институт, который является базовой основой общества, хранить семейные ценности – значит оберегать подрастающие поколения от самых опасных явлений современного общества.Над тем, как обезопасить подростков от наркомании, думали и продолжают думать самые активные и пытливые умы планеты. Интересна точка зрения американского писателя и мыслителя Рона Хаббарда, разработавшего основы дианетики. В свое время Рон Хаббард писал, что наркомания делает невозможным любой сколько-нибудь значительный социальный прогресс. Злоупотребление наркотиками и другими биохимическими веществами серьезно ухудшает не только физическое здоровье людей, но и умственную и духовную сферы жизнедеятельности.Во многом наркомания и порождена растущей бездуховностью общества. Отсутствие моральных ориентиров, вакуум духовных ценностей, многочисленные поощряемые массовой культурой негативные примеры поведения – все эти факторы в совокупности формируют ту благодатную среду, в которой успешно прорастают ядовитые зерна наркомании. Поэтому укрепление духовных ценностей, утверждение моральных принципов в обществе и в отдельных семьях превращаются в главный инструмент противодействия наркомании.Если в семье плохо обстоит дело с моральными принципами, то вряд ли в такой семье смогут отвратить подростка или молодого человека от порочной внешней среды и злоупотребления наркотиками. Ведь единственное, что в таком случае смогут сделать родители – воздействовать насильственными методами, т.е. физическими наказаниями, лишением пищи или денег и т.д. Но все эти действия бесполезны, поскольку в лучшем случае могут лишь на короткое время заставить отказаться от употребления наркотиков, но как только силовое давление ослабнет, подросток вновь возьмется за старое. Либо вообще уйдет из дома.Поэтому успешно решить проблему подростковой наркомании можно лишь в том случае, если найти ответ на вопрос, что же заставляет подростка употреблять наркотики. Бездуховность? Отсутствие жизненных ориентиров и моральных принципов? Тогда надо работать над их обретением и утверждением. Например, в России и по всему миру над антинаркотическим просвещением молодежи работают саентологи. Они проводят многочисленные массовые мероприятия, привлекающие молодых людей. На этих мероприятиях молодые люди не только получают полезную информацию – они могут видеть своих ровесников, живущих другой, духовно наполненной и осмысленной жизнью, и брать с них пример.Ксения Гусакова