Илья Захаров завоевал "золото" чемпионата России
Олимпийский чемпион занял первое место в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина.
В Казани продолжается чемпионат России по прыжкам в воду. Вчера были разыграны медали в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина у мужчина.
Первое место занял саратовец Илья Захаров, который набрал 490,50 баллов. Всего на семь баллов от него отстал Евгений Кузнецов из Ставрополя. Третье место у Никиты Шлейхера из Казани (474,40).
Еще трое саратовцев Аркадий Айдаров, Артем Шпанов и Алексей Лазарев заняли соответственно 9, 15 и 22 место.
Фото http://lizagubernii.ru