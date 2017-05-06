Балашовцы смогут увидеть спектакли ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга
В сентябре в городе пройдет новый театральный фестиваль «Прихоперье».
По информации министерства культуры, в фестивальной программе будет представлено творчество малых театров Саратовской области: Балаковского ТЮЗа, Балашовского драмтеатра, Вольского драматического театра, Саратовского областного театра оперетты. Также заявлены постановки театров Прихоперья (Волгоградская, Пензенская, Воронежской области).
Ярким событием фестиваля станет показ спектаклей ведущих театров страны. Свое участие уже подтвердили Государственный театр наций, МХТ им. Чехова, Александрийский театр. На новой сцене Балашовского драматического театра будут показаны лучшие столичные премьеры: «Рассказы Шукшина» (Московский государственный театр наций), «Пролетный гусь» (МХТ им.Чехова), «Записки нервного капельдинера» по рассказам М.Зощенко (Александринский театр).