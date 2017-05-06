В Дергачах устанавливают обстоятельства смерти роженицы
Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
По информации СУ СКР по Саратовской области, 4 апреля беременная 25-летняя женщина поступила в лечебное учреждение, где родила ребенка. На следующий день молодая мама скончалась.
По версии следствия, медицинские работники ненадлежащим образом исполнили свои профессиональные обязанности по оказанию медицинской помощи пациентке, в результате чего наступила ее смерть. Ее причиной, по предварительным данным, стала кровопотеря, повреждение правой подключичной вены, проникающее в плевральную полость.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе конкретных лиц, допустивших нарушения при оказании медицинской помощи. Назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза для выявления конкретных нарушений, допущенных медицинским персоналом.
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