Валерий Радаев лично проинспектировал ремонт дорог в Саратове

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По информации пресс-службы губернатора, Валерий Васильевич, в частности, ознакомился с ремонтом проезжей части на ул. Лермонтова у Музейной площади, а также набережной Космонавтов у Речного вокзала. По словам представителя подрядной организации, ремонт ул. Лермонтова от ул. Челюскинцев до ул. Октябрьской будет завершен 7 мая.Глава региона раскритиковал дорожников за низкие темпы ремонта ул. Аэропорт. Подрядчики на данном участке отстают от намеченного графика.- Дорога у аэропорта так и не сделана! - возмутился врио губернатора. - Вы своей безответственной работой создаете лишние неудобства жителям города. Назвали чётко день завершения ремонта – нужно исполнять.Также Валерий Радаев поручил полностью завершить благоустройство ул. Симбирская, в том числе установить барьерные ограждения в едином стиле.По окончании инспекционного рейда глава региона ещё раз потребовал от городской власти и дорожников не создавать трудностей саратовцам при проведении работ.- Сегодня ремонт ведется в разных местах города, в том числе в его историческом центре, - отметил он. - Объем большой, но график обязательно нужно соблюдать. Главное – качество.