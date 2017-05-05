5 Мая 2017 09:43 ПЯТНИЦА
Новости
18:04 | 04 мая
В Саратове уничтожено более двух центнеров томатов
17:00 | 04 мая
Житель Ершова до смерти забил отца кулаками
16:03 | 04 мая
Сегодня подключат иллюминацию арки «Звонница»
15:17 | 04 мая
Активисты молодежных организаций приглашают на экскурсию и праздничный концерт
14:22 | 04 мая
Полицейские задержали в Саратове торговцев героина
13:15 | 04 мая
В Хвалынске в пятый раз пройдет "Туриада"
12:08 | 04 мая
Торговцев атрибутикой ко Дню Победы привлекли в административной ответственности
10:54 | 04 мая
Жительница Энгельса потеряла около 160 тысяч рублей по вине туроператора-мошенника
10:00 | 04 мая
На Театральной площади выступил ансамбль имени Александрова
19:00 | 03 мая
В майские праздники на дорогах Саратова остановлено 32 водителя "под градусом"
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Саратове уничтожено более двух центнеров томатов

Новости
В Саратове уничтожено более двух центнеров томатов


Продукция, запрещенная к ввозу на территории Российской Федерации, была выявлена на одном из оптовых рынков областного.

По информации регионального Россельхознадзора, при осмотре партии овощей было установлено, что на упаковочной таре имелись явные признаки удаления маркировки. Фитосанитарные документы на данную подкарантинную продукцию владелец не предоставил.

В соответствии с действующим законодательством томаты общим весом 209 кг были изъяты из оборота и уничтожены.

Фото http://www.podolsk.ru