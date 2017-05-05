В Саратове уничтожено более двух центнеров томатов
Продукция, запрещенная к ввозу на территории Российской Федерации, была выявлена на одном из оптовых рынков областного.
По информации регионального Россельхознадзора, при осмотре партии овощей было установлено, что на упаковочной таре имелись явные признаки удаления маркировки. Фитосанитарные документы на данную подкарантинную продукцию владелец не предоставил.
В соответствии с действующим законодательством томаты общим весом 209 кг были изъяты из оборота и уничтожены.
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