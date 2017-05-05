Житель Ершова до смерти забил отца кулаками
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
По информации СУ СКР по Саратовской области, днем 29 апреля обвиняемым и его 53-летним отцом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры сын нанес родственнику множественные удары кулаками в голову. От полученных повреждений потерпевший скончался 2 мая.
В настоящее время злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение. Задержанный полностью признал свое вину. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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