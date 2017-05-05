Сегодня подключат иллюминацию арки «Звонница»

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По информации администрации Волжского района, арка «Звонница» установлена в доме №6 на улице Набережная Космонавтов в рамках проекта под названием «Порталы истории». По концепции данного проекта обычные проходные арки в домах на набережной превратят в арт-объекты, повествующие об историческом прошлом.В арке указанного дома были выполнены работы по монтажу конструкции для крепления «валдайских» колокольчиков. При входе в арку установлен памятный знак, рассказывающий об истории женского Крестовоздвиженского монастыря, одного из старейших в Саратове.10 декабря состоялось торжественное открытие отреставрированной арки. Однако, в ходе работы нового городского арт-объекта было выявлено, что электропроводка, благодаря которой осуществляется подсветка и работа электроколоколов арки, не способна обеспечивать бесперебойное функционирования из-за нехватки напряжения.Для устранения возникшей проблемы было решено инициировать процесс передачи данного арт-объекта в муниципальную собственность для дальнейшего заключения договора на электроснабжение в целях организации бесперебойной иллюминации арт-объекта. МУП «Саргорсвет» организована прокладка новых электрокабелей для подключения арки «Звонницы» к собственным сетям.Сегодня планируется подключение достопримечательности. Звон пятидесяти колокольчиков снова будет привлекать внимание туристов и жителей города, прогуливающихся по набережной.