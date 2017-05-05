Активисты молодежных организаций приглашают на экскурсию и праздничный концерт

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По информации комитета общественных связей и национальной политики области, 5 мая в 16.00 в парке «Липки» (у фонтана «Глобус») будет организована концертная площадка с видео- и фотосъемкой, где каждый желающий сможет окунуться в атмосферу военного времени, послушать песни и стихи о подвиге нашего народа в Великой отечественной войне, а также познакомиться и пообщаться с ветеранами и узниками фашистских концлагерей.В концертной программе выступят активисты объединения «Творческая молодежь», студенты консерватории им. Л.В. Собинова. Они исполнят произведения военных лет, народного творчества, современные стихи о войне.Во время мероприятия активисты общественной организации «Волонтеры Победы» раздадут Георгиевские ленточки всем желающим жителям города Саратова.Перед концертом, в 15.00 от Крытого рынка стартует пешеходная экскурсия «Проспект им. Кирова во время Великой Отечественной войны», которую подготовило движение "Любимый город". Маршрут пролегает по проспекту до места проведения концерта «Песни военных лет».