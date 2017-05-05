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Полицейские задержали в Саратове торговцев героина

Новости / ЧП
Полицейские задержали в Саратове торговцев героина


Всего изъято более 300 граммов зелья.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, сотрудниками управления наркоконтроля у дома по улице проспект 50 лет Октября был задержан 25-летний житель страны ближнего зарубежья. У мужчины полицейские обнаружили и изъяли четыре свертка, содержащие неизвестное наркотическое вещество. Исследованием было установлено, что в свертках находилась героиновая смесь массой 13,10 грамма. Буквально через час в одном из подъездов по улице Первомайская сотрудники полиции задержали его 24-летнего приятеля. В ходе личного досмотра у мужчины было изъято три свертка, в которых, как потом выяснилось, находилось 9,26 граммов героина.

Позже подозреваемые указали на три тайниковые закладки в Кировском районе, в которых находилась героиновая смесь общей массой 10 граммов.

Кроме того, в ходе обыска на квартире одного из задержанных сотрудниками полиции было обнаружено и изъято 80 свертков наркотической смеси общей массой около 270 граммов.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков.