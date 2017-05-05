В Хвалынске в пятый раз пройдет "Туриада"
Спортивно-туристский лагерь будет открыт с 16 по 19 мая.
По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, в этом году в мероприятиях "Туриады" примут участие 600 спортсменов из всех 14 регионов Приволжского федерального округа.
Торжественное открытие состоится 16 мая на территории Хвалынского горнолыжного курорта. Состязания продлятся 3 дня. Участников ждут пешеходные и водные дистанции на каяках, катамаранах. Победителей наградят 19 мая.
Фото http://simg.sputnik.ru