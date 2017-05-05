Торговцев атрибутикой ко Дню Победы привлекли в административной ответственности
Сотрудниками Госавтоинспекции Саратова провели рейдовое мероприятие по профилактики несанкционированной торговли вблизи дорог.
По информации ведомства, в преддверии Дня Победы активизировались продавцы тематических сувениров, которые используют в качестве «прилавка» собственные автомобили на дорогах города. Однако помимо несанкционированной торговли, они к тому же нарушают Правила дорожного движения. Как пояснили в ГИБДД, остановка автотранспорта как самих торговцев, так и потенциальных покупателей влечет за собой уменьшение пропускной способности, а яркая атрибутика отвлекает внимание водителей, что влияет на безопасность дорожного движения, угрожая жизни и здоровью граждан.
За время рейдового мероприятия было выявлено девять автомобилей, с которых несанкционированно торговали сувенирами. Допустившие нарушения водители были доставлены в отдел полиции, где сотрудники отдела исполнения административного законодательства привлекали их к административной ответственности.
Подобные профилактические мероприятия будут продолжаться в ближайшие дни.