Торговцев атрибутикой ко Дню Победы привлекли в административной ответственности

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По информации ведомства, в преддверии Дня Победы активизировались продавцы тематических сувениров, которые используют в качестве «прилавка» собственные автомобили на дорогах города. Однако помимо несанкционированной торговли, они к тому же нарушают Правила дорожного движения. Как пояснили в ГИБДД, остановка автотранспорта как самих торговцев, так и потенциальных покупателей влечет за собой уменьшение пропускной способности, а яркая атрибутика отвлекает внимание водителей, что влияет на безопасность дорожного движения, угрожая жизни и здоровью граждан.За время рейдового мероприятия было выявлено девять автомобилей, с которых несанкционированно торговали сувенирами. Допустившие нарушения водители были доставлены в отдел полиции, где сотрудники отдела исполнения административного законодательства привлекали их к административной ответственности.Подобные профилактические мероприятия будут продолжаться в ближайшие дни.