Жительница Энгельса потеряла около 160 тысяч рублей по вине туроператора-мошенника
Возбуждено уголовное дело.
С заявлением в полицию обратилась 43-летняя женщина. Она рассказала, что в августе прошлого года заключила договор с директором ООО "Проспект-Плюс", расположенного в Мирном переулке, на организацию туристической путевки. Стоимость покупки в размере 158 тысяч рублей заявительница оплатила лично в полном объеме стоимость путевки 158000 руб. Директор пояснила, что выполнила свои обязательства по бронированию тура, после чего перестала отвечать на звонки. Путевки клиентке предоставлены не были.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
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