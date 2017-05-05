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На Театральной площади выступил ансамбль имени Александрова

Новости / Культура
На Театральной площади выступил ансамбль имени Александрова


Праздничное мероприятие посетили около 3 тысяч саратовцев.

Организатором торжества, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, выступила Приволжская железная дорога совместно с администрацией Саратова. Почетными гостями мероприятия стали фронтовики, ветераны железнодорожной отрасли. Горожан поздравили с праздником представители дороги, чиновники областного правительства и мэрии. Ведущие концертной программы вспоминали военную историю Саратова, вклад железнодорожников в Великую Победу. Гвоздем вечера стало выступление легендарного ансамбля Александрова.

- История нашей страны уже давно связала воедино легендарный ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова и железную дорогу,- отметил начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев. - Ведь самое знаменитое произведение этого ансамбля – «Священная война» впервые прозвучало на Белорусском вокзале в Москве 26 июня 1941 года. С тех пор «александровцы» стали символом «несокрушимой и легендарной» армии и нашей Великой Победы. Именно поэтому Приволжская железная дорога решила пригласить знаменитых музыкантов к нам в Саратов. Это дань уважения нашим ветеранам и труженикам тыла

В концертной программе прославленного коллектива прозвучали песни военных лет. Солистам ансамбля с удовольствием подпевала вся площадь. Бурными аплодисментами сопровождали зрители и танцевальные номера.

Завершился праздничный вечер красочным салютом.