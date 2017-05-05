В майские праздники на дорогах Саратова остановлено 32 водителя "под градусом"
Подведены итоги операции "Нетрезвый водитель", которая проводилась в областном центре с 28 апреля по 2 мая.
По информации отделения пропаганды ГИБДД Саратова, всего было задержано 32 водителя, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения. Из них 10 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования, 5 нетрезвых автолюбителей на момент задержания оказались уже лишенным права управления транспортными средствами.
Напомним, что водителям, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения или отказавшимся от медицинского освидетельствования, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В отношении тех, кто сел пьяным за руль повторно, будет возбуждено уголовное дело.
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