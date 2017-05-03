В Заводском районе откроют Доску почета ветеранов войны и труда
Церемония открытия состоится завтра, 4 мая, в 12.00 в сквере «70-лет Победы».
На мероприятие приглашены почетные гости, депутаты городской и областной Думы, руководители предприятий и организаций, ветераны, школьники.
В память о 16 тысячах заводчан, не пришедших с войны, в небо будут запущены шары.
Концертные номера представят лучшие творческие коллективы городского дома культуры национального творчества. Об этом сообщает администрация Заводского района.
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