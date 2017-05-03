В Саратовской области стартует кинофестиваль «И помнит мир спасенный»
Мероприятия в его рамках будут проводиться с 3 по 10 мая.
Организаторами фестиваля выступают министерство культуры области и саратовский областной методический киновидеоцентр. В его рамках на всех киноустановках нашего региона пройдет цикл мероприятий «Салют во славу Победы», состоятся встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, показы художественных фильмов о событиях 1941-1945 г.г. и их обсуждение со зрителями.
Так, сегодня в актовом зале медицинского лицея Саратовского государственного медицинского университета пройдет обсуждение нового художественного фильма Сергея Мокрицкого «Я учитель». 4 мая в 11.00 в кинозале «На Рижской» в ходе заседания клуба любителей кино «Верность» этот фильм посмотрят и поговорят о его содержании ветераны войны и школьники Ленинского района.
5 мая для учащейся молодежи в селе Синодское Воскресенского района состоится показ художественных кинолент, снятых в военные годы.
Фото http://region4.by