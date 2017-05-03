Разоблачены похитители денежных средств, предназначавшихся на выплату субсидий
Перед судом предстанут 13 участников преступного сообщества.
- Расследованием установлено, что фигуранты уголовных дел совершили хищение денежных средств в особо крупных размерах на территории Москвы, Саратовской, Брянской, Нижегородской областей, выделяемых в качестве субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на страхование урожая, путем создания фиктивных условий для получения указанных субсидий. Общий ущерб превысил 255 миллионов рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сообщается также, что в целях осуществления своей противоправной деятельности злоумышленники использовали страховую организацию. Участники структурных подразделений сообщества оформляли от имени сельхозтоваропроизводителей документы и предоставляли их в органы исполнительной власти. Затем они заключали фиктивные договора страхования урожаев с целью последующего хищения денежных средств.
В настоящее время расследование окончено, уголовное дело направлено в суд.
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