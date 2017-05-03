3 Мая 2017 19:46 СРЕДА
Новости
17:54 | 03 мая
Саратовский рапирист выиграл бронзу всероссийских соревнований
16:42 | 03 мая
Выявлены еще два эпизода преступной деятельности бывших сотрудников районной администрации
15:37 | 03 мая
В Заводском районе откроют Доску почета ветеранов войны и труда
14:21 | 03 мая
В Саратовской области стартует кинофестиваль «И помнит мир спасенный»
13:15 | 03 мая
Разоблачены похитители денежных средств, предназначавшихся на выплату субсидий
12:08 | 03 мая
Подведены итоги операции "Перевозчик"
11:11 | 03 мая
Открывается экспресс-выставка «Свела нас Россия»
10:00 | 03 мая
Сегодня вечером временно перекроют движение на центральных улицах
19:00 | 02 мая
Стала известна программа культурных мероприятий ко Дню Победы
18:11 | 02 мая
Школьный музей из Саратова стал призером окружного конкурса «Победа»
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Разоблачены похитители денежных средств, предназначавшихся на выплату субсидий

Новости
Разоблачены похитители денежных средств, предназначавшихся на выплату субсидий


Перед судом предстанут 13 участников преступного сообщества.

- Расследованием установлено, что фигуранты уголовных дел совершили хищение денежных средств в особо крупных размерах на территории Москвы, Саратовской, Брянской, Нижегородской областей, выделяемых в качестве субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на страхование урожая, путем создания фиктивных условий для получения указанных субсидий. Общий ущерб превысил 255 миллионов рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сообщается также, что в целях осуществления своей противоправной деятельности злоумышленники использовали страховую организацию. Участники структурных подразделений сообщества оформляли от имени сельхозтоваропроизводителей документы и предоставляли их в органы исполнительной власти. Затем они заключали фиктивные договора страхования урожаев с целью последующего хищения денежных средств.

В настоящее время расследование окончено, уголовное дело направлено в суд.

Фото http://centrdelo.ru