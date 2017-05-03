Подведены итоги операции "Перевозчик"
Профилактические мероприятия проводились с 17 по 27 апреля в целях предупреждения аварийности на пассажирском транспорте, пресечения нарушений Правил дорожного движения, требований нормативных правовых актов, связанных с эксплуатацией автобусов и перевозкой пассажиров, незаконной предпринимательской деятельностью.
По информации отделения пропаганды городской ГИБДД, за время проведения оперативно-профилактического мероприятия было выявлено 139 нарушений ПДД, допущенных водителями пассажирского транспорта, и 57 нарушений, допущенных водителями транспорта, осуществляющего перевозку грузов. К административной ответственности привлечены 21 должностное и 3 юридических лица.
Основные нарушения связаны с выпуском на линию транспортных средств, у которых содержание вредных веществ превышает установленные нормативы, а также с неисправностями, с которыми запрещена эксплуатация. Также были выявлены случаи перевозки грузов с нарушением правил проведения предрейсового медицинского осмотра водителей и технического осмотра транспортных средств.