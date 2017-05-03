Открывается экспресс-выставка «Свела нас Россия»
Экспозиция посвящена Ивану Сергеевичу Соколову-Микитову – писателю, журналисту, путешественнику, ближайшему другу К.А.Федина.
По информации министерства культуры области, открытие выставки состоится завтра в Государственном музее Федина в рамках проекта «Открываем фонды».
В экспозиции будут представлены редкие издания книг Соколова-Микитова с дарственными надписями Федину, письма другу разных лет, фотографии, рисунки Федина, связанные с пребыванием в деревне у Соколова-Микитова, рукопись совместного литературного проекта «Кочаны – С.-Петербург», задуманного в 1923 г., но увидевшем свет лишь в 1987 г., а также рукопись статьи Федина о Соколове-Микитове.